K+S Aktie
Marktkap. 2,64 Mrd. EURDiv. Rendite 0,56%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
K+S Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme des Salzgeschäfts des polnischen Chemieunternehmens Qemetica habe überrascht, schrieb Tristan Lamotte in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Kaufpreis beinhalte eine knapp höhere Bewertung als die von K+S, sei für ihn aber in Ordnung./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: K+S
Zusammenfassung: K+S Sell
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
10,50 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
14,61 €
|Abst. Kursziel*:
-28,13%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
14,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-27,39%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu K+S AG
|12:01
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|K+S Sell
|UBS AG
|15.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|K+S Sell
|UBS AG
|15.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|K+S Sell
|UBS AG
|12.05.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|11.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|K+S Halten
|DZ BANK