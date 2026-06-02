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K+S Aktie

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K+S Aktien-Sparplan
14,46 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
finanzen.net zero
K+S jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 2,64 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,56%
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ISIN DE000KSAG888

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Symbol KPLUF

Deutsche Bank AG

K+S Sell

12:01 Uhr
K+S Sell
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
14,46 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme des Salzgeschäfts des polnischen Chemieunternehmens Qemetica habe überrascht, schrieb Tristan Lamotte in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Kaufpreis beinhalte eine knapp höhere Bewertung als die von K+S, sei für ihn aber in Ordnung./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Sell

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
14,61 €		 Abst. Kursziel*:
-28,13%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
14,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-27,39%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

12:01 K+S Sell Deutsche Bank AG
01.06.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
22.05.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 K+S Sell UBS AG
15.05.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: K+S Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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