Kontron Aktie
Marktkap. 1,39 Mrd. EURKGV 9,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A0X9EJ
ISIN AT0000A0E9W5
Symbol KTRNF
AI Analyse
Kontron Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kontron von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Kontron, Spezialist für das Internet-der-Dinge (IoT), habe im zweiten Quartal an den schwachen Jahresstart angeknüpft. Das spreche zunächst für eine etwas vorsichtigere Haltung. Die Favoriten von Comtesse für das zweite Halbjahr heißen Bechtle und Inficon./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kontron AG
Zusammenfassung: Kontron Buy
|Unternehmen:
Kontron
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,96 €
|Abst. Kursziel*:
18,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,54%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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