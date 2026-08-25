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Kontron Aktie

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Marktkap. 1,39 Mrd. EUR

KGV 9,97 Div. Rendite 0,00%
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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Kontron Buy

08:21 Uhr
Kontron Buy
Aktie in diesem Artikel
Kontron
22,12 EUR 0,18 EUR 0,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kontron von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Kontron, Spezialist für das Internet-der-Dinge (IoT), habe im zweiten Quartal an den schwachen Jahresstart angeknüpft. Das spreche zunächst für eine etwas vorsichtigere Haltung. Die Favoriten von Comtesse für das zweite Halbjahr heißen Bechtle und Inficon./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kontron AG

Zusammenfassung: Kontron Buy

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,96 €		 Abst. Kursziel*:
18,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,54%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kontron

08:21 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Kontron Kaufen DZ BANK
07.08.26 Kontron Buy Warburg Research
06.08.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
11.06.26 Kontron Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Sell: DD notifications have already been issued regarding the tender of 12,468,867 Kontron shares in response to ENNOCONN Corporation’s mandatory ...
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