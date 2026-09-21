KRONES Aktie
Marktkap. 3,48 Mrd. EURKGV 14,36 Div. Rendite 2,06%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
AI Analyse
KRONES Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Krones mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 111 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Umsatz- und Auftragsausblick des Abfüllanlagen-Herstellers auf 2027 dürfte verhalten ausfallen, wie die Investitionsausgaben von Getränkeherstellern und Abfüllunternehmen zeigten, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 21:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones
Zusammenfassung: KRONES Market-Perform
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
111,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
112,00 €
|Abst. Kursziel*:
-0,89%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
111,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,72%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
161,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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