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AI Analyse

Bernstein Research

KRONES Market-Perform

21:51 Uhr
KRONES Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
111,80 EUR 1,40 EUR 1,27%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Krones mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 111 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Umsatz- und Auftragsausblick des Abfüllanlagen-Herstellers auf 2027 dürfte verhalten ausfallen, wie die Investitionsausgaben von Getränkeherstellern und Abfüllunternehmen zeigten, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 21:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Market-Perform

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
111,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
112,00 €		 Abst. Kursziel*:
-0,89%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
111,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,72%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
161,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

21:51 KRONES Market-Perform Bernstein Research
03.08.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 KRONES Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Krones continues profitable growth path and increases dividend per share to €2.80 (previous year: €2.60)
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EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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