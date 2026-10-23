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AI Analyse

Bernstein Research

KRONES Market-Perform

14:41 Uhr
KRONES Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
111,20 EUR 0,60 EUR 0,54%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Krones von 111 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die vom Abfüllanlagenhersteller jüngst gesenkten Ziele für das organische Umsatzwachstum sehe er nicht als Indiz für einen beginnenden Auftragsabschwung, schrieb Benjamin Thielmann am Donnerstag. Sie könnten aber augf eine begrenzte Auftragsdynamik 2027 und 2028 hindeuten. Der Experte senkte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 ein wenig und wartet auf die Quartalszahlen am 6. November./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 04:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG

Zusammenfassung: KRONES Market-Perform

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
111,00 €		 Abst. Kursziel*:
-2,70%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
111,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,88%
Analyst Name:
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
155,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

14:41 KRONES Market-Perform Bernstein Research
13:11 KRONES Buy Warburg Research
11:31 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
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