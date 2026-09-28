DAX 25.565 +0,7%ESt50 6.359 +0,6%MSCI World 4.921 +0,2%Top 10 Crypto 11,17 +0,3%Nas 26.798 -0,1%Bitcoin 73.303 -0,7%Euro 1,1349 +0,0%Öl 102,6 +0,0%Gold 4.195 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

London Stock Exchange (LSE) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
96,22 EUR +1,20 EUR +1,26 %
STU
89,98 CHF +0,75 CHF +0,85 %
BRX
finanzen.net zero
London Stock Exchange (LSE) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 45,74 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JEJF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LDNXF

JP Morgan Chase & Co.

London Stock Exchange (LSE) Overweight

09:16 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
96,22 EUR 1,20 EUR 1,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der London Stock Exchange beim Kursziel von 10600 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Enrico Bolzoni sieht bei der Deutschen Börse zwar unmittelbar mehr Potenzial, wie er am Dienstag in seinem Branchenkommentar schrieb. Die operative Entwicklung sei aber auch bei den Londonern stark. Zudem verdiene die gute Diversifikation mehr Aufmerksamkeit und die Bewertung sei reizvoll./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10.600,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
95,38 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.867,98 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

09:16 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
31.07.26 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
30.07.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 notiert mittags im Plus
finanzen.net FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt nachmittags ab
finanzen.net Stabiler Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags
finanzen.net Starker Wochentag in London: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu
finanzen.net Dienstagshandel in London: FTSE 100 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester
Cointelegraph London Stock Exchange partners with Kraken parent for tokenized UK stocks: FT
Cointelegraph London Stock Exchange eyes overnight trading launch in 2027: FT
Business Times London Stock Exchange to launch round-the-clock trading in H1 2027
Business Times London Stock Exchange plans to launch round-the-clock trading next year, FT reports
Financial Times London Stock Exchange plans to launch round-the-clock trading next year
Financial Times London Stock Exchange plans to launch round-the-clock trading next year
RTE.ie Smurfit Westrock to delist from London Stock Exchange
Zacks All You Need to Know About London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LSEGY) Rating Upgrade to Buy
RSS Feed
London Stock Exchange (LSE) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.