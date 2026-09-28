London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 45,74 Mrd. EURKGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der London Stock Exchange beim Kursziel von 10600 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Enrico Bolzoni sieht bei der Deutschen Börse zwar unmittelbar mehr Potenzial, wie er am Dienstag in seinem Branchenkommentar schrieb. Die operative Entwicklung sei aber auch bei den Londonern stark. Zudem verdiene die gute Diversifikation mehr Aufmerksamkeit und die Bewertung sei reizvoll./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10.600,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
95,38 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.867,98 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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