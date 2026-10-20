Lufthansa Aktie
Marktkap. 8,54 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
AI Analyse
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die Quartalszahlen am 3. November ist Analyst Harry Gowers für das operative Ergebnis (Ebit) vor allem wegen der gestiegenen Treibstoffkosten pessimistischer als der Marktkonsens, wie er am Dienstag in seinem Ausblick schrieb. Ob die gestiegenen Ticketpreise die Kostenentwicklung kompensieren könnten, sei fraglich. Entscheidend sei, ob die Fluggesellschaft ihren Ebit-Ausblick bestätige. Gowers geht von einer Einengung der Zielspanne in Richtung des unteren Endes aus - dort liege auch schon der Marktkonsens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 22:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images
Zusammenfassung: Lufthansa Neutral
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
7,38 €
|Abst. Kursziel*:
-5,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
7,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,72%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
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|Lufthansa Neutral
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|DZ BANK
|15.10.26
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|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
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|19.10.26
|Lufthansa Buy
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|04.08.26
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|UBS AG
|03.07.26
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|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research