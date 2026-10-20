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Lufthansa Aktie

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7,20 EUR -0,10 EUR -1,34 %
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Marktkap. 8,54 Mrd. EUR

KGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Neutral

08:01 Uhr
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,20 EUR -0,10 EUR -1,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die Quartalszahlen am 3. November ist Analyst Harry Gowers für das operative Ergebnis (Ebit) vor allem wegen der gestiegenen Treibstoffkosten pessimistischer als der Marktkonsens, wie er am Dienstag in seinem Ausblick schrieb. Ob die gestiegenen Ticketpreise die Kostenentwicklung kompensieren könnten, sei fraglich. Entscheidend sei, ob die Fluggesellschaft ihren Ebit-Ausblick bestätige. Gowers geht von einer Einengung der Zielspanne in Richtung des unteren Endes aus - dort liege auch schon der Marktkonsens./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 22:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Neutral

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
7,38 €		 Abst. Kursziel*:
-5,10%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
7,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,72%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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