NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die schwache Gewinnentwicklung sei zu einem großen Teil den Treibstoffkosten zuzuschreiben, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es bleibe abzuwarten, wie sich die Tochter Eurowings und der freie Barmittelzufluss entwickelten. Erst wenn es hier Verbesserungen gebe, werde sich das Gesamtjahr wohl positiver gestalten./mf/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 01:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 02:08 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.