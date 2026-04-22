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DZ BANK

Lufthansa Halten

16:36 Uhr
Lufthansa Halten
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 8,60 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Kerosinverfügbarkeit im Zuge des Nahost-Konflikts könne für die Fluggesellschaft zum Engpassfaktor werden, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund der Ölpreiseffekte und der jüngsten Streiks habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 reduziert./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Halten

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
7,43 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
7,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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