ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4,47 Euro belassen. Analyst Neil Glynn erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzung für den bereinigten operativen Verlust (Ebit) in diesem Jahr von 2,1 auf 2,7 Milliarden Euro. Für 2022 rechnet der Experte dagegen nun mit einem höheren Gewinn (Ebit) als zuvor. Er wartet nun auf die Kapitalerhöhung der Fluggesellschaft./bek/tih