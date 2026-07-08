LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 244,71 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH auf "Neutral" belassen. Das Umfeld für die europäischen Luxusgüterkonzerne bleibe durchwachsen, schrieb Chiara Battistini am Mittwoch in ihrem Branchenausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Diese sollten eher verhaltene Geschäftstrends zeigen und daher keine großen Kurstreiber bringen. Die bereits geringe Positionierung der Anleger in LVMH, Kering und Hermes sollte deren Aktienkurse nach unten absichern, wobei das Potenzial nach oben erst einmal begrenzt erscheine./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
488,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
490,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
568,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|14:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
|14:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)