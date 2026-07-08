DAX 25.019 +0,5%ESt50 6.270 +1,0%MSCI World 4.834 +0,5%Top 10 Crypto 8,1700 +1,3%Nas 26.008 +0,5%Bitcoin 54.774 +0,5%Euro 1,1432 +0,1%Öl 78,04 -1,8%Gold 4.125 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Bayer BAY001 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: Dow startet leichter -- DAX fester -- TKMS: Haushaltsausschuss billigt Fregattenkauf -- VW berät über Sparpläne -- Intel, BYD, NVIDIA, SpaceX, SK hynix, DEUTZ im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Continental-Aktie mit Overweight JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Continental-Aktie mit Overweight
Virax Biolabs-Aktie schießt hoch: Neuer Asien-Deal mit Fosun Diagnostics Virax Biolabs-Aktie schießt hoch: Neuer Asien-Deal mit Fosun Diagnostics
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
490,00 EUR +2,90 EUR +0,60 %
STU
452,23 CHF -2,77 CHF -0,61 %
BRX
finanzen.net zero
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 244,71 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853292

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LVMHF

JP Morgan Chase & Co.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

14:31 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
490,00 EUR 2,90 EUR 0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH auf "Neutral" belassen. Das Umfeld für die europäischen Luxusgüterkonzerne bleibe durchwachsen, schrieb Chiara Battistini am Mittwoch in ihrem Branchenausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Diese sollten eher verhaltene Geschäftstrends zeigen und daher keine großen Kurstreiber bringen. Die bereits geringe Positionierung der Anleger in LVMH, Kering und Hermes sollte deren Aktienkurse nach unten absichern, wobei das Potenzial nach oben erst einmal begrenzt erscheine./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
488,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
490,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
568,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

14:31 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
02.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
29.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
22.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

finanzen.net Performance im Blick EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren bedeutet EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40-Anleger greifen zum Start zu
finanzen.net Minuszeichen in Paris: CAC 40 zum Handelsende schwächer
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: So entwickelt sich der CAC 40 nachmittags
finanzen.net Schwache Performance in Paris: CAC 40 sackt am Mittag ab
finanzen.net Minuszeichen in Paris: CAC 40 zum Start in Rot
finanzen.net Verluste in Paris: CAC 40 sackt schlussendlich ab
finanzen.net Pluszeichen in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen
finanzen.net Handel in Paris: Börsianer lassen CAC 40 am Mittag steigen
Korea Times Lisa's rumored breakup with LVMH heir resurfaces after Vanity Fair profile
Business Times LVMH agrees to sell Marc Jacobs brand to WHP, G-III
Financial Times LVMH to sell Marc Jacobs to WHP
Korea Times LVMH CEO visits Korea for 1st time in 3 years
Korea Times LVMH CEO Arnault to visit Seoul next week: sources
Financial Times LVMH looks to shrink its luxury empire
Financial Times LVMH goes from buyer to seller as luxury’s winter drags on
RTE.ie LVMH shares fall after Iran war hits first‑quarter sales
RSS Feed
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. zu myNews hinzufügen