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DZ BANK

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

18:26 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
557,40 EUR 1,60 EUR 0,29%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 625 Euro belassen. Der Rückversicherer habe erneut ein hohes Quartalsergebnis deutlich über dem Analystenkonsens präsentiert und das Gewinnziel angehoben, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Ziele erscheine weiterhin konservativ. Er hob die attraktive Bewertung und eine hohe Ausschüttungsrendite hervor./rob/niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
556,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
557,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
553,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

18:26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
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