Microsoft Aktie
Marktkap. 3,54 Bio. EURKGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
AI Analyse
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Microsoft nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Eine deutliche Geschäftsbeschleunigung bei der Cloud-Sparte Azure habe dem Softwareriesen eine besser als erwartete Umsatz- und Margenentwicklung beschert, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Sowohl die Zahlen als auch der gesenkte Ausblick für die Investitionen sollteh die Optimisten in ihrer Erwartung einer Wachstumsbeschleunigung bestärken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Overweight
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 625,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 531,01
|Abst. Kursziel*:
17,70%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 545,90
|Abst. Kursziel aktuell:
14,49%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 592,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
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