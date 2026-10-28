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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Microsoft Overweight

08:01 Uhr
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Microsoft nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Eine deutliche Geschäftsbeschleunigung bei der Cloud-Sparte Azure habe dem Softwareriesen eine besser als erwartete Umsatz- und Margenentwicklung beschert, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Sowohl die Zahlen als auch der gesenkte Ausblick für die Investitionen sollteh die Optimisten in ihrer Erwartung einer Wachstumsbeschleunigung bestärken./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 01:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Overweight

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 625,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 531,01		 Abst. Kursziel*:
17,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 545,90		 Abst. Kursziel aktuell:
14,49%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 592,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

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