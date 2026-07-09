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MTU Aero Engines Aktie

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365,10 EUR +2,50 EUR +0,69 %
STU
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MTU Aero Engines jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 19,14 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
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Symbol MTUAF

Jefferies & Company Inc.

MTU Aero Engines Buy

09:01 Uhr
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
365,10 EUR 2,50 EUR 0,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 410 auf 445 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie setzt in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche nun vor allem auf den Bereich Rüstungselektronik, wie sie am Donnerstag schrieb. Sie erkor Leonardo mit einer frischen Kaufempfehlung zu einem Branchenfavoriten. Die Italiener hätten den größten Wertappeal. Im zivilen Bereich favorisiert sie Rolls-Royce als aussichtsreichsten Wert./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
445,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
363,30 €		 Abst. Kursziel*:
22,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
365,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,88%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

09:01 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
09.07.26 MTU Aero Engines Sell UBS AG
08.07.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
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EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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