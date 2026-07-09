MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 19,14 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 410 auf 445 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie setzt in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche nun vor allem auf den Bereich Rüstungselektronik, wie sie am Donnerstag schrieb. Sie erkor Leonardo mit einer frischen Kaufempfehlung zu einem Branchenfavoriten. Die Italiener hätten den größten Wertappeal. Im zivilen Bereich favorisiert sie Rolls-Royce als aussichtsreichsten Wert./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
445,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
363,30 €
|Abst. Kursziel*:
22,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
365,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,88%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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