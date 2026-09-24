Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

14:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Das dritte Quartal des Nahrungsmittelkonzerns sei positiv verlaufen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Zahlenwerk markiere einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Das Wachstum habe sich unerwartet stark beschleunigt./rob/mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:49 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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