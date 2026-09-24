Nestlé Aktie
Marktkap. 227,81 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
AI Analyse
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Das dritte Quartal des Nahrungsmittelkonzerns sei positiv verlaufen, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Zahlenwerk markiere einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Das Wachstum habe sich unerwartet stark beschleunigt./rob/mf/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
74,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
84,54 CHF
|Abst. Kursziel*:
-12,47%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
84,74 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,67%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,56 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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