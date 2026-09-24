Nestlé Aktie
Marktkap. 227,81 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
AI Analyse
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nestle nach Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Der überraschend starke organische Umsatzanstieg sei vor allem dem guten Mengenwachstum geschuldet, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dem stehe aber die Dekonsolidierung des Russlandgescgäfts ab Ende September gegenüber, sodass sich an den Konsensschätzungen zunächst wenig ändern sollte./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
81,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
84,59 CHF
|Abst. Kursziel*:
-4,24%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
84,37 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,99%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,56 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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