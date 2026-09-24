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Nestlé Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Overweight

15:51 Uhr
Nestlé Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
91,91 EUR 2,53 EUR 2,83%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Nach starken Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns habe das Management auf der Telefonkonferenz zuversichtliche Botschaften vermittelt, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Demnach dürften eine verbesserte Umsetzung und Innovationen zu Marktanteilsgewinnen führen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Overweight

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
84,19 CHF		 Abst. Kursziel*:
18,78%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
84,81 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
17,91%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,56 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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