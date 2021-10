ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nokia nach Zahlen von 6 auf 6,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Teilemangel werde wohl beim Telekomausrüster nicht zu Umsatzverlusten führen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Investitionsausgaben der Mobilfunkbetreiber in Nordamerika dürften im kommenden Jahr noch stärker zulegen als in diesem. Das angehobene Kursziel begründete er unter anderem mit gestiegenen Schätzungen für den Gewinn je Aktie./men/ajx