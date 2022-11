FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Quartalszahlen und einer Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 dänischen Kronen belassen. Die Kenziffern des Insulinherstellers seien unerwartet stark ausgefallen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kernaussage auf der Telefonkonferenz sei gewesen, dass die Lieferprobleme in den Griff zu bekommen seien und das Adipositas-Mittel Wegovy bis Jahresende auf den Markt kommen dürfte./edh/ck