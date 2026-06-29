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Symbol OHBTF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

OHB SE Buy

19:16 Uhr
OHB SE Buy
Aktie in diesem Artikel
OHB SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für OHB vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Angesichts einer soliden Margenentwicklung sollten sich die positiven Trends aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt haben, schrieb Chloe Lemarie in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das Bremer Raumfahrtunternehmen sei auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: OHB Buy

Unternehmen:
OHB SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
240,50 €		 Abst. Kursziel*:
16,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
244,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,52%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
307,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu OHB SE

19:16 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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