OHB Aktie
Marktkap. 5,4 Mrd. EURKGV 45,05 Div. Rendite 0,52%
WKN 593612
ISIN DE0005936124
Symbol OHBTF
AI Analyse
OHB SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für OHB vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Angesichts einer soliden Margenentwicklung sollten sich die positiven Trends aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt haben, schrieb Chloe Lemarie in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das Bremer Raumfahrtunternehmen sei auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: OHB Buy
|Unternehmen:
OHB SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
240,50 €
|Abst. Kursziel*:
16,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
244,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,52%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
307,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu OHB SE
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