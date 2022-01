FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Patrizia vor Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Nach mehreren Transaktionen in den vergangenen Monaten komme es nun auf den Ausblick der Immobiliengruppe an, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei zuversichtlich für das Wachstum./bek/ajx