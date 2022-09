ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Analyst Nik Oliver widmete sich in einer am Freitag vorliegenden Studie der Frage, ob mit Blick auf das neue Geschäftsjahr für den Spirituosenkonzern mehr drin ist als ein "nur guter Start". Der Fokus liege auf dem Abschneiden in China und den USA./tih/edh