NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard nach vorgelegten Jahreszahlen von 215 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Spirituosenhersteller nach dem "starken Zahlenwerk" und ermutigenden Start ins neue Geschäftsjahr. Er hob seine Prognosen für das Ergebnis je Aktie der Geschäftsjahre 2022/23 und 2023/24 an./ck/edh