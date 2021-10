NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Quartalszahlen von 176 auf 179 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Kennziffern des Spirituosenherstellers hätten beeindruckt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick entspreche den Konsensschätzungen. Der gesunde Branchenausblick sollte Pernod weiter stützen./edh/la