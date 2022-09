NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard von 169 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die vagen Kommentare des Spirituosenherstellers zum neuen Geschäftsjahr 2022/23 passten zur wirtschaftlichen Gesamtsituation, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Konsumumfeld werde sich wahrscheinlich verschlechtern, auch wenn Pernod von einer weiteren Erholung im Reiseeinzelhandel und in China profitieren dürfte. Er aktualisierte nun seine Schätzungen nach den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen und den Wechselkursveränderungen./ck/ajx