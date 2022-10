NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Gute Ergebnisse im ersten Geschäftsquartal hätten die Abschwächung in den USA dennoch nicht verschleiern können, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/mis