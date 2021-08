Laut First Berlin Equity Research habe die PNE AG mit seinen Q2-Zahlen leicht über den Schätzungen gelegen. Neue Windparks und Projektverkäufe im Ausland würden weitere Steigungen erwarten lassen. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bekräftigt deshalb sein ADD-Rating und erhöht das Kursziel von 7,70 Euro auf 7,90 Euro.

Nach Darstellung von First Berlin Equity Research seien die PNE-Zahlen für Q2 leicht über den Prognosen der Analysten ausgefallen und zeigen ein im Vorjahresvergleich höheres Ergebnis . Das eigene Windparkportfolio habe in H1 eine Kapazität von 152 MW erreicht und dürfte stark wachsen, da sich derzeit sieben weitere Windparks (128 MW) im Bau befinden, so das Researchhaus. Nach der Inbetriebnahme sollen diese das Portfolio erwartungsgemäß bis 2022auf 280 MW erhöhen. Zudem habe PNE im 2. Quartal sowohl seine Onshore-Wind- als auch seine PV-Projektpipelines erweitert.

Das Management habe die EBITDA-Prognose für 2021 von 24 bis 32 Mio. Euro bestätigt. Angesichts des H1-EBITDA von 13,2 Mio. Euro und geplanter weiterer Projektverkäufe in Polen, den USA und Panama in H2 sehen die Analysten von First Berlin Equity Research die Prognose in Reichweite und sehen sich in ihren Erwartungen bestätigt. Eine aktualisierte Sum-of-parts-Bewertung ergebe ein leicht höheres Kursziel von 7,90 Euro (bisher: 7,70 Euro), auf dessen Basis das Urteil Add bestätigt wurde.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.08.2021, 15:33 Uhr)

