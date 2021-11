Nach Darstellung von SMC-Research habe sich die PNE AG sehr dynamisch entwickelt und baue das eigene Windparkportfolio mit hohem Tempo aus. Die Schätzung für 2022 hat SMC-Analyst Holger Steffen dennoch wegen Lieferverzögerungen bei Windturbinen und Kostensteigerungen vorsichtiger formuliert und deshalb das Kursziel leicht abgesenkt.

Laut SMC-Research habe sich die PNE AG im laufenden Jahr bislang sehr dynamisch entwickelt. Vor allem baue das Unternehmen das eigene Windparkportfolio (aktuell 173 MW) im hohen Tempo aus. Aktuell befinden sich gleich acht Projekte in Deutschland mit einer kumulierten Kapazität von 130,9 MW im Bau, zwei weitere mit 60,9 MW seien zudem kürzlich in Ausschreibungen erfolgreich gewesen und sollen bald realisiert werden, so das Researchhaus.

Zugleich seien in den ersten neun Monaten dieses Jahres Projekte im Ausland mit einer Plankapazität von 434 MW verkauft worden. Eine besonders lukrative Transaktion sei zusätzlich zu Beginn des vierten Quartals in Polen gelungen, woraus ein zweistelliger Millionenbeitrag zum Bruttoergebnis erwartet werde.

Das Unternehmen habe vor diesem Hintergrund die Planung für das laufende Jahr bestätigt, die ein EBITDA von 24 bis 32 Mio. Euro vorsehe. Die Schätzung der Analysten liege unverändert bei 30 Mio. Euro und damit in der oberen Hälfte der Unternehmens-Guidance. Für 2022 haben die Analysten indes etwas vorsichtiger geschätzt, als bislang, und damit längere Lieferzeiten bei Turbinen und steigende Materialkosten berücksichtigt. Dennoch erwarten sie für das nächste Jahr einen EBITDA-Sprung auf rund 47 Mio. Euro.

Mit der Überarbeitung des Modells der Analysten sei das Kursziel leicht von 9,20 auf 9,00 Euro gesunken. Nach dem jüngsten Kurssprung biete die Aktie damit nur noch ein moderates Aufwärtspotenzial von 7 Prozent, weswegen das Researchhaus das Urteil auf „Hold“ (zuvor: „Buy“) geändert hat.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.11.2021 um 9:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde um 7:40 Uhr fertiggestellt und am 12.11.2021 um 8:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-12-SMC-Update-PNE_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.