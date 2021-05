Laut SMC-Research ist die PNE AG sehr dynamisch in das Jahr 2021 gestartet, da es große Fortschritte in der Realisierung von Windparkprojekten gegeben habe. SMC-Analyst Holger Steffen sieht damit seine positive Einschätzung zur Geschäftsentwicklung von PNE bestätigt. Aufgrund des Kurspotenzials von rund 30 Prozent bestätigt er sein Urteil „Buy“ mit unverändertem Kursziel.

Nach den Ausführungen von SMC-Research sei PNE sehr dynamisch in das Jahr 2021 gestartet. Das bringe vor allem die Gesamtleistung zum Ausdruck, die das Unternehmen in den ersten drei Monaten auf knapp 50 Mio. Euro fast verdoppelt habe und große Fortschritte in der Realisierung von Windparkprojekten zeige. Nachdem im ersten Quartal bereits zwei Windparks in Deutschland für das eigene Portfolio fertiggestellt worden seien, befänden sich zum Quartalsende acht weitere im Bau, davon fünf im Inland, zwei in Polen und ein – bereits verkaufter – in Schweden.

Zugleich berichte das Management, dass für Projekte in Rumänien, Frankreich, Polen, Südafrika und den USA der Verkaufsprozess gestartet worden sei. Damit bestehe eine gute Grundlage für eine Erreichung der diesjährigen EBITDA-Prognose, die einen Wert zwischen 24 und 32 Mio. Euro vorsehe.

Mit der hohen Dynamik sieht SMC-Research seine positive Einschätzung zur Geschäftsentwicklung von PNE in diesem Jahr bestätigt. Die Analysten haben bislang mit einem EBITDA in Höhe von 32 Mio. Euro und damit einem Wert am oberen Ende der Guidance kalkuliert und ihre Schätzungen nach den Quartalszahlen nur geringfügig verändert. Damit bleibe auch ihr Kursziel mit 9,50 Euro unverändert. Auf Basis des aktuellen Kurspotenzials von rund 30 Prozent bestätigen sie ihr Urteil „Buy“.

