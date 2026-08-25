Prosus Aktie
Marktkap. 82,51 Mrd. EURKGV 8,55 Div. Rendite 0,72%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
AI Analyse
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einer eingehenden Analyse von Prosus und Naspers nach der Umstrukturierung des Konzerns präsentierte Marcus Diebel am Dienstag den wöchentlichen "Prosus and Naspers ? KPI-Radar". Er fasst wichtige Leistungskennzahlen (KPI) beider Unternehmen zusammen, darunter etwa Abschläge auf den Nettoinventarwert (NAV), das aktuelle Aktienrückkaufprogramm oder etwa auch Bewertungen nach Teilsektoren und Vergleichsgruppen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Prosus Overweight
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,08 €
|Abst. Kursziel*:
91,73%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
37,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
92,46%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Prosus Neutral
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|26.06.25
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|08.08.24
|Prosus Hold
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