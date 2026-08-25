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Prosus Aktie

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37,93 EUR -0,19 EUR -0,49 %
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Marktkap. 82,51 Mrd. EUR

KGV 8,55 Div. Rendite 0,72%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Prosus Overweight

09:51 Uhr
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
Prosus N.V.
37,93 EUR -0,19 EUR -0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einer eingehenden Analyse von Prosus und Naspers nach der Umstrukturierung des Konzerns präsentierte Marcus Diebel am Dienstag den wöchentlichen "Prosus and Naspers ? KPI-Radar". Er fasst wichtige Leistungskennzahlen (KPI) beider Unternehmen zusammen, darunter etwa Abschläge auf den Nettoinventarwert (NAV), das aktuelle Aktienrückkaufprogramm oder etwa auch Bewertungen nach Teilsektoren und Vergleichsgruppen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 17:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Prosus Overweight

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,08 €		 Abst. Kursziel*:
91,73%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
92,46%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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