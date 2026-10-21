PUMA Aktie
Marktkap. 3,71 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
AI Analyse
PUMA SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wendy Liu berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Erkenntnisse aus dem Bericht zum dritten Quartal, aber auch aktuelle Währungsentwicklungen und frische Branchendaten. Das herausfordernde Konsumumfeld, hohe Lagerbestände und der sich verschärfende Wettbewerb könnten dazu führen, dass die Trendwende bei dem Sportartikelhersteller länger dauere als erwartet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Zusammenfassung: PUMA Neutral
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,64 €
|Abst. Kursziel*:
-2,40%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,44%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|PUMA Underweight
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|PUMA Underweight
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|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
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|RBC Capital Markets
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|PUMA Hold
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|09:46
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.