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PUMA Aktie

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26,38 EUR +1,26 EUR +5,02 %
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Marktkap. 3,71 Mrd. EUR

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Symbol PMMAF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

PUMA SE Neutral

21:06 Uhr
PUMA SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
26,38 EUR 1,26 EUR 5,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wendy Liu berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Erkenntnisse aus dem Bericht zum dritten Quartal, aber auch aktuelle Währungsentwicklungen und frische Branchendaten. Das herausfordernde Konsumumfeld, hohe Lagerbestände und der sich verschärfende Wettbewerb könnten dazu führen, dass die Trendwende bei dem Sportartikelhersteller länger dauere als erwartet./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Neutral

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
26,64 €		 Abst. Kursziel*:
-2,40%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,44%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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