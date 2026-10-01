RATIONAL Aktie
Marktkap. 6,47 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
AI Analyse
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 833 auf 831 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ope Otaniyi setzte am Donnerstag einen etwas geringeren Bewertungsmultiplikator in seinem Modell an und begründete dies mit kurzfristigem Gegenwind in China und höheren Anleiherenditen. Die Anlagestory des Großküchenausrüsters sei aber völlig intakt./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 18:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
831,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
574,00 €
|Abst. Kursziel*:
44,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
577,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,90%
|
Analyst Name:
Ope Otaniyi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
829,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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