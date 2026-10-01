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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

RATIONAL Buy

14:11 Uhr
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
577,50 EUR 16,00 EUR 2,85%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 833 auf 831 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ope Otaniyi setzte am Donnerstag einen etwas geringeren Bewertungsmultiplikator in seinem Modell an und begründete dies mit kurzfristigem Gegenwind in China und höheren Anleiherenditen. Die Anlagestory des Großküchenausrüsters sei aber völlig intakt./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 18:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
831,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
574,00 €		 Abst. Kursziel*:
44,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
577,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,90%
Analyst Name:
Ope Otaniyi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
829,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

14:11 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
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