DAX 25.179 -0,8%ESt50 6.050 -0,6%MSCI World 4.890 -0,1%Top 10 Crypto 10,85 +0,0%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.947 +0,7%Euro 1,1190 -0,2%Öl 114,4 +1,1%Gold 4.025 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Roche Aktie

Kaufen
Verkaufen
Roche Aktien-Sparplan
422,59 EUR -2,06 EUR -0,48 %
STU
423,75 EUR +5,25 EUR +1,25 %
HAML
finanzen.net zero
Roche jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 338,12 Mrd. EUR

KGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A424UK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH1499059983

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RHHVF

Goldman Sachs Group Inc.

Roche Neutral

12:41 Uhr
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
422,59 EUR -2,06 EUR -0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 376 auf 391 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley begründete das neue Kursziel am Donnerstag mit der nach vorn gerollten Bewertungsbasis für die Schweizer. Die jüngste Kursstärke mache eine weitere Outperformance zwar schwierig, langfristig laufe aber alles solide./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 23:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Neutral

Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
391,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
389,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,31%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
410,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

12:41 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:21 Roche Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.