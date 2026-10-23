Roche Aktie
Marktkap. 338,12 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN A424UK
ISIN CH1499059983
Symbol RHHVF
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 376 auf 391 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley begründete das neue Kursziel am Donnerstag mit der nach vorn gerollten Bewertungsbasis für die Schweizer. Die jüngste Kursstärke mache eine weitere Outperformance zwar schwierig, langfristig laufe aber alles solide./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 23:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Neutral
|Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
391,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
389,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,31%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
410,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|12:41
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12:41
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)