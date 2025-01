Bernstein Research

Ryanair Outperform

12:16 Uhr

Aktie in diesem Artikel Ryanair 20,16 EUR 0,08 EUR 0,40% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 23,00 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Flugpreise beim Billigflieger stiegen, schrieb Analyst Alexander Irving am Dienstag und titelte: "Ready for summer take-off"./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 19:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2025 / 06:00 / UTC

