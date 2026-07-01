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Deutsche Bank AG

SAF-HOLLAND SE Hold

11:36 Uhr
SAF-HOLLAND SE Hold
Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Nicolai Kempf prognostizierte in einem Ausblick am Dienstag eine solide Quartalsbilanz des Zulieferers für die Nutzfahrzeugbranche. In Europa dürften die Endabnehmermärkte moderat gewachsen sein, sowohl bei Zugmaschinen als auch bei Aufliegern und Anhängern./bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Hold

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,05 €		 Abst. Kursziel*:
-10,22%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
20,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,89%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:36 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
24.06.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
22.06.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
08.05.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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