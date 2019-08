NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen und einem Analystenwechsel von 181 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der US-Softwarekonzern habe ein gutes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Alex Zukin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe aufgrund des jüngsten starken Quartals, des dauerhaft starken Wachstums von mehr als 20 Prozent sowie der Margenkraft nach den kürzlich getätigten Zukäufen eine Kaufgelegenheit./ck/la



