ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach einer mehrtägigen Kundenkonferenz des Softwarekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Analyst Michael Briest blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine bevorstehende Analystenveranstaltung, in der die wichtigsten Aussagen gegenüber den Kunden nochmals zusammengefasst werden und die für 2025 gesteckten Finanzziele näher erläutert werden dürften./tih/gl