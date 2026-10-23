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Sartorius vz. Aktie

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276,10 EUR +4,00 EUR +1,47 %
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Marktkap. 17,19 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
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Symbol SUVPF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Sartorius vz Overweight

14:41 Uhr
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
276,10 EUR 4,00 EUR 1,47%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen des Labordienstleisters und Pharmazulieferers habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die sich bessernden Trends in den Absatzmärkten eine Rückkehr von Sartorius zu den mittelfristigen Wachstumsaussichten begünstigen dürften./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
275,90 €		 Abst. Kursziel*:
6,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
276,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,85%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
293,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

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