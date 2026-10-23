Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 17,19 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
AI Analyse
Sartorius vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen des Labordienstleisters und Pharmazulieferers habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die sich bessernden Trends in den Absatzmärkten eine Rückkehr von Sartorius zu den mittelfristigen Wachstumsaussichten begünstigen dürften./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Overweight
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
295,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
275,90 €
|Abst. Kursziel*:
6,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
276,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,85%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
293,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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