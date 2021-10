FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Schaeffler von 8,50 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Berichtssaison für die Autozulieferer werde ziemlich schwach, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Am Ende des Tunnels stehe momentan allenfalls ein Flackerlicht, die Überzeugung in eine Erholung sei noch recht gering und die Berechenbarkeit mau. Schaeffler schlage sich neben Rheinmetall vergleichsweise gut./ag/ajx