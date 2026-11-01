Schaeffler Aktie
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Marktkap. 4,79 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
AI Analyse
Schaeffler Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler von 8,50 auf 6,50 Euro gesenkt, die Aktien nach dem Kursrückgang der vergangenen Monate aber von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Investmentbank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Bei Schaeffler verwiesen die Experten auf das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern, das in ihrem Kursziel noch gar nicht einkalkuliert sei. Der Kurs der Schaeffler-Aktie fiel im bisherigen Jahresverlauf um etwas mehr als 40 Prozent auf 4,915 Euro./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Overweight
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,97 €
|Abst. Kursziel*:
30,65%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
5,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,46%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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