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Goldman Sachs Group Inc.

Scout24 Buy

13:06 Uhr
Scout24 Buy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Trends im Private-Segment seien ermutigend, schrieb Adam Berlin am Donnerstag nach der Telefonkonferenz zum Quartalbericht des Immobilienportal-Betreibers./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 23:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
107,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,90 €		 Abst. Kursziel*:
44,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,30%
Analyst Name:
Adam Berlin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:16 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
13:06 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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