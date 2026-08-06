Scout24 Aktie
Marktkap. 5,34 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Trends im Private-Segment seien ermutigend, schrieb Adam Berlin am Donnerstag nach der Telefonkonferenz zum Quartalbericht des Immobilienportal-Betreibers./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 23:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
107,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,90 €
|Abst. Kursziel*:
44,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,30%
|
Analyst Name:
Adam Berlin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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