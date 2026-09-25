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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Scout24 Buy

11:21 Uhr
Scout24 Buy
Aktie in diesem Artikel
Scout24
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 107 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin ist optimistisch, dass der Portalbetreiber mit seinem neuen Angebot die Markterwartungen beim Abo-Wachstum überraschen kann, wie er am Montag in seinem Branchenkommentar schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,15 €		 Abst. Kursziel*:
58,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,28%
Analyst Name:
Adam Berlin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:21 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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08.09.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
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EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
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EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Frank H. Lutz , buy
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