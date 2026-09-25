Scout24 Aktie
Marktkap. 4,59 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
AI Analyse
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 107 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin ist optimistisch, dass der Portalbetreiber mit seinem neuen Angebot die Markterwartungen beim Abo-Wachstum überraschen kann, wie er am Montag in seinem Branchenkommentar schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
108,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,15 €
|Abst. Kursziel*:
58,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,28%
|
Analyst Name:
Adam Berlin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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