NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die B-Aktie von Shell nach einem Gespräch mit dem Management auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern schätze die Aussichten für das Flüssiggas-Geschäft inzwischen optimistischer ein, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere für die mittelfristige Preisentwicklung in diesem Segment./edh/ck