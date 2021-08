NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die B-Aktie von Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Der Ölkonzern habe in den Bereichen Tiefsee-Ölförderung, Flüssiggas (LNG) und Marketing die Nase vorn, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zudem traut er dem Konzern zu, die Schulden zu reduzieren und gleichzeitig zwischen 2022 und 2026 aus dem organischen Cashflow Mittel in Höhe von 50 Prozent seiner Marktkapitalisierung via Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Anteilseigner auszuschütten./gl/bek