NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die B-Aktien von Royal Dutch Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Der Hurrikan Ida habe an einer Ölförder-Plattform im Golf von Mexiko Schäden hinterlassen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde nun Personal dorthin schicken, um das Ausmaß einschätzen zu können - und die Auswirkungen auf die Produktion. Für den Aktienkurs sei die Unsicherheit wohl vorerst nicht förderlich./tih/gl