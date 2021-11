LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die B-Aktien von Royal Dutch Shell von 2250 auf 3000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Abdeckung des weltweiten Energiebedarfs werde in Zeiten des Nullemission-Ziels komplexer, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Emissionsmanagement werde zu einem Geschäft und Energie zu einer Dienstleistung - und dabei sei Shell führend. Dies berücksichtige sie nun in ihrem Bewertungsmodell./tih/zb