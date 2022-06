NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Der Ölkonzern sei einer der aussichtsreichsten Werte, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unter den analysierten Unternehmen dürfte Shell mittelfristig den höchsten Free Cash Flow erwirtschaften. Trotzdem sei die Aktie günstiger bewertet als die der globalen Wettbewerber./mf/bek