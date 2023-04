RBC Capital Markets

Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform

14:51 Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Dieser weise einige ermutigende Signale auf, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Geschäfte des Öl- und Gasproduzenten nähmen Fahrt auf, ein weiteres starkes Quartal bei Flüssiggas sei ermutigend./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2023 / 04:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2023 / 04:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com