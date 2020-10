ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Siltronic auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Blick auf die asiatischen Wettbewerber des Halbleiterzulieferers deute auch für das zweite Halbjahr eine robuste Nachfrage und Preisentwicklung an, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher halte er an seinen über den Erwartungen liegenden Prognosen fest./mf/mis