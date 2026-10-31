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Symbol STMEF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

13:16 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
42,94 EUR 1,09 EUR 2,59%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Investitionen der Betreiber sehr großer Cloud- und Rechenzentrums-Infrastrukturen seien für die Unternehmen der Halbleiterbranche der wichtigste Faktor, schrieb Janardan Menon in einer Branchenstudie am Montag. Aussagen von KLA, SK Hynix und ASM seien diesbezüglich positiv zu werten. Berichte über eine Übernahme von Lumentum durch Marvell rückten die Hersteller optischer Komponenten ins Rampenlicht./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,94 €		 Abst. Kursziel*:
30,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,41%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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30.10.26 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
30.10.26 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
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