Tesla Aktie
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Marktkap. 1,35 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
AI Analyse
Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 430 US-Dollar belassen. Mit dem humanoiden Allzweckroboter Optimus sei der Technologiekonzern in diesem Segment gut positioniert, schrieb Rajat Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die dafür entwickelte Hardware treibe die Markteinführung voran und die Software dürfte längerfristig Werte schaffen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 09:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 09:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Neutral
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 430,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 392,03
|Abst. Kursziel*:
9,69%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 392,62
|Abst. Kursziel aktuell:
9,52%
|
Analyst Name:
Rajat Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 420,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|18:16
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
|26.10.26
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|Barclays Capital
|18:16
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
|26.10.26
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|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
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|Deutsche Bank AG
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|24.04.26
|Tesla Underweight
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|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|18:16
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.