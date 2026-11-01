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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Tesla Neutral

18:16 Uhr
Tesla Neutral
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 430 US-Dollar belassen. Mit dem humanoiden Allzweckroboter Optimus sei der Technologiekonzern in diesem Segment gut positioniert, schrieb Rajat Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die dafür entwickelte Hardware treibe die Markteinführung voran und die Software dürfte längerfristig Werte schaffen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 09:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 09:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 430,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 392,03		 Abst. Kursziel*:
9,69%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 392,62		 Abst. Kursziel aktuell:
9,52%
Analyst Name:
Rajat Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 420,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

18:16 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Tesla Overweight Barclays Capital
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